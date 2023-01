“Fatemi entrare in ospedale” e sfregia il vigilante con l’acido | in manette immigrato

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Napoli, 5 gen — Avrebbe potuto degenerare in tragedia il raptus di follia di un, un albanese di 49 anni, che lunedì ha aggredito tres conmuriatico ferendone uno, per fortuna non in maniera grave. Albanese attacca agenti conmuriatico L’episodio si è verificato all’Loreto Mare di Napoli. L’aggressione è avvenuta attorno alle ore 16,00, quando lo straniero ha tentato di eludere la sorveglianza all’ingresso per poter accedere al reparto in cui era ricoverata la moglie. Lì ha trovato la porta sbarrata dalle tre guardie giurate, le quali hanno tentato di spiegargli che l’accesso ai reparti è possibile solo dopo un tampone Covid negativo. Ma l’albanese, lungi dal recepire la spiegazione e di conseguenza adeguarsi ai protocolli Covid ancora in vigore nelle ...

IL GIORNO

In poche parole, il Mes non va fattonella sala macchine: già abbiamo visto cosa combinano ...capire: senza il Mes, l'Unione europea non avrebbe altri strumenti per aiutare uno Stato ...Nonvincere. Io, dato che il fisico tiene e se non tiene, chi se ne frega ,mi presenterò col ... Incontro pimpante dato che Il conduttore le ha chiesto se vuolenella casa. Alla sua ... Notizie curiose 2022, dal cinghiale nuotatore ai monaci drogati: un ... Viola è una ragazza di Roma che ha partorito in un ospedale del nord Italia. Il trattamento subito e la mancanza di empatia hanno lasciato un segno indelebile sulla sua esperienza. “Mi sentivo in colp ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...