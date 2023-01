Farina di grillo per pane e pasta | arriva il via libera | presto anche in Italia?

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Si chiama Acheta domesticus, ed è il nome scientifico deldomestico che a partire dal prossimo 24 gennaio arriverà sulle tavole degli europei. L’Ue ha infatti autorizzato l’immissione sul mercato della polvere disgrassata come nuovo alimento. Di fatto si tratta di unaottenuta dalessiccato che potrà essere utilizzata in numerosi alimenti, dalalle salse passando per i prodotto sostitutivi della carne. Ladiper ile la: viadell’Unione Europea Una decisione chedopo l’ok già dato in passato ad altri alimenti considerati inusuali per la cucina occidentale le cui farine vengono utilizzate già da tempo nella nostra cucina. Il primo ...

Il Sole 24 ORE

L adicome ingrediente per pane, biscotti e altri prodotti alimentari. La Commissione europea ne ha autorizzato l'immissione sul mercato Ue Impieghi: dal pane agli snack La società ...... nelle minestre e nelle minestre concentrate o in polvere, negli snack a base didi ... La polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (domestico), si legge nel provvedimento, 'è ... La farina di grillo entra nei cibi europei Fonte: Unsplash. Secondo Coldiretti gli italiani non gradiscono il cibo che potrebbe arrivare sulle tavole dopo l'autorizzazione dell'Ue al grillo domestico in polvere. Via libera dell’Unione alla pol ...La farina di grillo come ingrediente per pane e biscotti. La Commissione europea ne ha autorizzato l'immissione sul mercato Ue ...