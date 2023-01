ilmessaggero.it

Il commento dell'Istat: 'Il potere d'acquisto dellesi è mantenuto in lieve crescita nonostante l'aumento del livello dei prezzi. Il forte aumento della spesa per i consumi finali registrato ...... di pazienti curati tardi o male, di storie drammatiche e didevastate. Ma a volte, per ... per gli infermieri, ma anche per i carabinieri e per la Polizia Stradale che hanno dato unain ... Famiglie, mano ai risparmi per fronteggiare i rincari: prelevati 50 miliardi in più dai depositi L’inflazione svuota i salvadanai. Se da un lato gli italiani guadagnano di più, dall’altra la vecchia abitudine tricolore di mettere i risparmi sotto al materasso sta venendo meno. Pesa la galoppata ...Prosegue il trend dei trasferimenti di massa dalle aree urbane e il governo giapponese offre un tesoretto ai nuclei con figli minorenni disposti a cambiare ...