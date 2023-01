False calze della Befana di Chiara Ferragni | scatta il sequestro a Napoli

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutinon le ha mai commercializzate ma, com’è noto, la fabbrica del falso aè sempre un passo avanti: figurano leper lacon il marchio contraffatto di “” tra i prodotti falsi che la Guardia di Finanza diha sequestrato nell’imminenza dell’Epifania. Lo scorso anno, proprio in occasione dell’Epifania, era stata la stessaa denunciare il fake che quest’anno si è ripresentato. Complessivamente sono stati sottratti dal mercato dell’illegale oltre 12mila giocattoli e sei persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria. Negli ultimi due mesi le “fiamme gialle” hanno sequestrato ben 5,4 milioni di prodotti. Circa 10mila giocattoli falsi per la gran ...

