Ex tronista parla di Luca Onestini | “L’unico che riesce a zittire Soleil Sorge”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il confronto traal Grande Fratello Vip 7 ha lasciato notevoli strascichi. Infatti, nonostante siano passati ormai giorni dalla ventiseiesima puntata non si fa altro chere di quello, come se non fosse successo altro. È l’argomento della settimana per chi segue i reality show, così ora tutti danno il loro giudizio. Il confronto tra: “Ci dev’essere qualcosa di irrisolto” Giulia Cavaglià è una grande amica di Antonella Fiordelisi, ieri, ospite a Casa Chi, si è espressa in modo molto netto sulla coppia dei Donnalisi, ma non solo. L’exdi Uomini e Donne ha detto la sua anche sul confronto trae ...