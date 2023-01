Ex Ilva | bimbo malato leucemia | genitori fanno causa a Stato

La Repubblica

I genitori di un bambino di 5 anni, nato e vissuto al rione Tamburi di Taranto, che ha contratto la leucemia, malattia che essi ritengono connessa alle emissioni nocive dello stabilimento ex Ilva, hanno fatto causa allo Stato chiedendo un risarcimento di oltre un milione e mezzo di euro. Oggi la prima udienza al Tribunale civile di Lecce.