Ex Ilva | Bernabè “Governo convinto su rilancio progetto”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “IlMeloni non solo si fa attivamente carico dei problemi dell’ex, ma èche ildel suoindustriale sia fondamentale per il Paese. Il problema dell’exnon si può affrontare con gli slogan. Si deve affrontare con dei piani concreti, e questi ci sono, e con altrettanto concreti supporti finanziari”. Lo dichiara oggi Franco, presidente di Acciaierie d’Italia, ex, in una intervista al “Secolo XIX”. Secondo, l’Italia “non può abbandonare le filiere industriali strategiche. Ci sono mille ragioni per cui l’exè fondamentale per il sistema italiano”. “La filiera privata dell’acciaio italiano – prosegue – è dipendente dai rottami:questo è un rischio, nel ...

... l'attenzione in Italia ovviamente va tutta per il caso ex -. Lo sblocco della situazione è ancora in divenire, come ha spiegato il presidente Francoche però non esclude che proprio ...Che questo è finalmente possibile lo dimostra il fatto che il presidente Franco, che nonostante le presenze televisive di rado parla in pubblico di, oggi ha rilasciato una intervista al ...