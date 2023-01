Ex Ilva | bambino di 5 anni del quartiere Tamburi ha la leucemia | i genitori chiedono un milione e mezzo di euro di risarcimento allo Stato

La Repubblica

... undi 5 anni, nato e vissuto nel quartiere Tamburi di Taranto, affetto da leucemia. I ... a seguito dell'esposizione alle emissioni dell'impianto siderurgico ex, quantificati in un milione ...Ilha contratto la leucemia a seguito dell'esposizione alle emissioni nocive dell'impianto siderurgico ex. " Il caso di Jacopo è emblematico della grave situazione per la salute dei ... Ex Ilva, bambino di 5 anni del quartiere Tamburi ha la leucemia: i genitori chiedono un milione e mezzo di eu… Jacopo si è ammalato quando era ancora piccolissimo e la sua famiglia ritiene ci sia un legame diretto con le emissioni del siderurgico: oggi la prima ...Hanno chiesto un risarcimento di oltre un milione e mezzo di euro. Il caso al centro della causa civile, è detto in una nota dei legali, «è emblematico della grave situazione per la salute dei bambini ...