Everton | Lampard a rischio esonero | il potenziale sostituto è di grido

Agenzia ANSA

Wayne Rooney, è questo il nome del possibile sostituto di Franknel caso in cui l'decidesse di esonerarlo. L'ex attaccante fu anche in passato nel mirino del club, ma tempo fa rispose di no a causa del proprio impegno alla guida del Derby County.Wayne Rooney sembra destinato a prendere il posto di Franknel caso in cui l'decidesse di licenziare il proprio allenatore. Lo scrive il The Sun, spiegando come l'ex attaccante fosse già stato tentato dall'avventura sulla panchina dei 'Tofees' ... Lampard resta in bilico all'Everton, al suo posto pronto Rooney ... Wayne Rooney sembra destinato a prendere il posto di Frank Lampard nel caso in cui l'Everton decidesse di licenziare il proprio allenatore. (ANSA) ...Sarri e Mourinho continuano il loro percorso con Lazio e Roma, ma c'è chi li vuole subito sulla loro panchina. Ecco cosa sta succedendo ...