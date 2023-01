Estrazione Superenalotto di Oggi | i numeri vincenti di Giovedì 05 Gennaio 2023

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il jackpot deldi05è di € 342.200.000,00 Estrazioni deldi05Come si gioca al: il regolamento Il– gioco a premico italiano gestito dalla SISAL – vede i suoi esordi nel 1997, quando sostituisce il precedente Enalotto e, ad, è uno dei giochi d’azzardo più apprezzato dagli italiani. Come funziona il? Ve lo spieghiamo subito: vi basti subito sapere che giocare è davvero facile e divertente. Per giocare, è necessario acquistare un biglietto al costo minimo di 1,00 € soltanto per ogni combinazione che si desidera giocare. Sul biglietto ...

Adnkronos

Giovedì 6 gennaio su Rai 1 torna come da tradizione la Lotteria Italia . L'dei biglietti vincenti avverrà durante la trasmissione condotta da Amadeus 'Soliti Ignoti ...e...Il partecipante attende l'direttamente in ricevitoria visualizzandola su schermi adibiti.del Lotto : il partecipante può abbinare la sua giocata al 10eLotto a quella del Lotto ... Superenalotto, due '5+1' da mezzo milione: numeri estrazione vincente oggi Giovedì 6 gennaio su Rai 1 torna come da tradizione la Lotteria Italia. L'estrazione dei biglietti vincenti avverrà durante la trasmissione condotta da Amadeus ...6 al Superenalotto, ecco la vincita incredibile: "da non credere" - Anche se nel corso degli anni questo gioco è cambiato parecchio ...