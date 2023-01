Ernst Knam | “Vi illustro la mia ricetta sport&food”

(Di giovedì 5 gennaio 2023)protagonista anche nel 2023: vi sveliamo la suavincente che lega in maniera perfetta sport e food. “Innanzitutto bisogna affermare che da un lato i pasticceri, che hanno lo scopo di fare business e vendere, devono creare dolci accattivanti, con gusti netti”, ci ha rivelato. “Questo perché un soggetto deve capire cosa mangia, il tutto senza utilizzare troppi grassi e troppi zuccheri. Stessa cosa vale per gli sportivi. Un atleta può mangiare un dolce se fatto bene, un dolce al cioccolato, o cioccolato fondente da 70% in su, con l’utilizzo di zuccheri naturali come miele, fruttosio, senza caricare troppo di grassi. Al tempo stesso, a proposito di grassi, potremmo fare una mousse con albume montata che è adatta per gli sportivi…”. Insomma, uno sportivo o un calciatore, ...

"Nella calza della Befana milanese quest'anno vince il cioccolato. E, attenzione, non solo per i più piccoli, perché la festa del 6 gennaio non ha più età". Parola di, che di tavolette e praline se ne intende eccome. Il dato è confermato anche dai tanti pasticceri e mastri dolciari milanesi: "Quella del cioccolato è una crescita che ha sorpreso tutti" ..."Se in Paradiso non c'è il cioccolato, non ci voglio andare". Lo ha detto, uno dei migliori e più noti pasticcieri d'Europa, e non ha tutti i torti. Il cioccolato è una vera prelibatezza, un alimento antico e versatile ma non solo in cucina, anche per le ... Ernst Knam dal cioccolato al gelato 2' di lettura 05/01/2023 - Un 2023 all'insegna di dolci mondiali. In questi giorni abbiamo incontrato niente meno che Ernst Knam, cioccolatiere e pasticcere tra i più conosciuti a livello internaziona ...Il business dell'Epifania coinvolge solo a Milano 6mila imprese e 60mila addetti. Praline, cremini e tavolette riempiono almeno metà calza, il ...