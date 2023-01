Agenzia ANSA

Il presidente turco Recep Tayyipha affermato chediscuterà al telefono anche con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky su come impostare su un "piano più morbido" le relazioni tra Mosca e Kiev. Lo rende noto Anadolu. ...Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyipal leader del Cremlino Vladimir Putin durante il colloquio telefonico di, come riferisce la presidenza di Ankara in una nota. Dal canto suo ... Erdogan, oggi parlerò anche con Zelensky - Europa Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al leader del Cremlino Vladimir Putin durante il colloquio telefonico di oggi, come riferisce la presidenza di Ankara in una nota. Dal canto suo il ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto al suo omologo russo Vladimir Putin che gli sforzi di pace nella guerra Russia-Ucraina dovrebbero essere sostenuti da un cessate il fuoco unilaterale ...