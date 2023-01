QUOTIDIANO NAZIONALE

Dopo due anni di stop per il Covid in questi giorni di feste, afferma Confesercenti, +40% di acquisti e100 mila presenze al ...La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato12 mila gli articoli. Si tratta in particolare di giocattoli riproducenti noti brand ...non sicuri in vista dell'imminente Festività dell'. ... Epifania: oltre a Befana e bancarelle attesi in piazza Navona i calciatori della Roma Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Befana stabile ma a tratti uggiosa e decisamente mite. Sabato però prime avvisaglie di un cambiamento tra domenica e lunedì su gran parte d'Italia” ...Sabato prime avvisaglie di un cambiamento con perturbazione in transito tra domenica e lunedì su gran parte d'Italia ...