Epifania in montagna | gli impianti aperti il 6 gennaio 2023

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Quasi tutto aperto nei sei poli della regione, presenze quotidiane che superano i 15mila sciatori al giorno dal 26 dicembre Non cambia la situazione meteo in Friuli Venezia Giulia, dove le temperature medie in risalita e la poca neve hanno costretto PromoTurismoFVG già dalla scorsa settimana a chiudere alcune piste nei sei comprensori del Friuli Venezia Giulia, a seconda delle condizioni dei tracciati, in particolare alle quote più basse. Per questo fine settimana, in cui non sono previste variazioni alle condizioni climatiche, PromoTurismoFVG ha disposto alcune ulteriori modifiche alle aperture già comunicate, invitando gli sciatori a tenersi comunque sempre aggiornati sul sito InfoNeve (www.turismofvg.it//infoneve). Nonostante la poca neve, gli appassionati dello sci continuano comunque a premiare le stazioni sciistiche della regione, con una media, dal ...

