Epifania 2023 | le frasi divertenti da inviare su WhatsApp nel giorno della Befana | le immagini più belle

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ci siamo, ilsta, finalmente, per arrivare! La simpatica nonnina è, infatti, in procinto di partire per distribuire dolcetti e carbone a tutti i bambini del mondo, donando loro un momento di gioia e allegria! Dall’altro lato invece gli adulti approfittanogiornata di festa per rivolgere i loro migliori auguri a parenti e familiari. Quale modo migliore per farlo se non attraverso un simpatico messaggio di auguri o un’ immagine divertente? Ecco per voi una serie diedraccolte ad hoc perai propri cari dei simpatici auguri per la. L’effetto sorpresa è assicurato! Mostre e musei sono aperti il 6 gennaioa Roma? Gli orari nel...