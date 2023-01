Energia | via alle hydrogen valleys | finanziamento da 450 milioni di euro

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Avanti con l’idrogeno. Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è stato pubblicato il decreto direttoriale che dà il via libera alla realizzazione delleys. “Si tratta di un investimento Pnrr con cui intendiamo sostenere la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, soprattutto del sud Italia, con il duplice obiettivo di convertire gli stabilimenti inutilizzati e favorire la crescita delle fonti energetiche rinnovabili” annuncia il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava 450le risorse messe in campo. “L’idrogeno verde sarà direttamente utilizzato nell’industria, nelle Pmi e nel trasporto locale – dichiara ancora Gava -, promuovendo così la crescita economica locale in un’ottica di decarbonizzazione e maggiore sostenibilità”. Il provvedimento, a ...

