Empoli | ecco Caputo | “Questa maglia la sento mia Avevo voglia di tornare”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “tantadi. La mia ex società mi aveva proposto qualcosa di diverso ma ho scelto di venire all’. Il mio unico desiderio era vestire, lamia”. Queste le prime parole del neo acquisto azzurro, Francesco, intervenuto in conferenza stampa al Castellani. “Negli anni ho sempre avuto un buon rapporto con tutti qui,. Adesso il presente dicee sono felice di essere qui” ha aggiunto. “Ho fatto un po’ di giri ma sono ritornato perché sono riconoscente apiazza – ha detto il 35enne -. Devo ringraziare mister Zanetti perché è scattato subito un gran feeling con lui. Non voglio pormi obiettivi, ma ovviamente c’è quello di salvarsi. Personalmente voglio aiutare una ...

