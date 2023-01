Elodie e Andrea Iannone insieme | il 2023 è iniziato con i baci

Fanpage.it

La storia d'amore traIannone -Iannone fanno coppia dall'estate. Si sono conosciuti in Puglia, durante le vacanze con gli amici. Sono stati Diletta Leotta e Giacomo ......stop forzato e i rimpianti per una carriera interrotta sul più bello di Emanuele Pieroni T ante volte gli hanno chiesto cosa non avrebbe rifatto se avesse potuto tornare indietro e ogni volta... Capodanno al bacio per Elodie e Iannone, promesse d'amore per ... Per Elodie e Andrea Iannone il nuovo anno è iniziato nel modo più romantico possibile. Le loro coccole nella notte di San Silvestro nel backstage del Concertone a Roma non sono sfuggite ai paparazzi d ...Ti mangio il cuore, arriva su Paramount+ il film che segna il debutto cinematografico di Elodie. Trama, cast, trailer e informazioni utili ...