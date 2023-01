Elisa with Dardust

Agenzia ANSA

Un concerto molto bello ed ecco la scaletta del concertoDardust " An Intimate Night, in onda questa sera su Rai 2 Appuntamento su Rai 2 oggi, 5 gennaio 2023, alle ore 21.20. Il concerto è stato registrato lo scorso 10 dicembre al teatro ...Tra i programmi da vedere vi segnaliamo : la serata concertoDardust: An Intimate Night su Rai 2, Maria Teresa - L'apice del potere su Rai 3, Il Celeste - Roberto Formigoni in prima ... Elisa con Dardust in prima serata su Rai2 Nel weekend del 7-8 gennaio si aprirà ufficialmente la stagione indoor per quanto riguarda l’atletica leggera e c’è subito un nome di lusso impegnato in gara. Mattia Furlani farà il proprio debutto do ...Race for Life events are turning 30 this year and to celebrate the milestone the entry fee will be half price.