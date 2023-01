Elezioni Lazio | Nobili Iv | “Apertura di D’Amato ai 5 Stelle? Un incidente M5s è tutto quello che contrastiamo | è incompatibile con noi”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “L’di Alessioal M5s? Un piccolo. Ora chiudiamo questa pagina e concentriamoci su altro. Se qualcuno del Pd ha nostalgia dei 5, può andare con loro ma lo farà senza il Terzo Polo, perché il M5s ècheed ècon noi. Ricordo che il M5s ha sprofondato Roma e ha fatto cadere Draghi sul termovalorizzatore. Il M5s è un disastro e noi non possiamo fare nulla con loro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale da Luciano, l’ex deputato fedelissimo di Renzi che, dopo non avercela fatta allepolitiche del 25 settembre, ci riprova candidandosi alle regionali nelper Italia Viva....

Massimiliano Valeriani, assessore all'Urbanistica e ai Rifiuti della giunta rossogialla dele candidato nelle liste del Pd alle prossimeregionali, non si dà per vinto. La candidata ...Inoltre, a poco più di un mese dalleregionali dele a pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste, l'appello di D'Amato non solo non ha avuto gli effetti sperati, ma stava ...LATINA – A.A.A. sesto candidato cercasi. Il riconfermato sottosegretario di Stato e coordinatore regionale della Lega Claudio Durigon è stato costretto ad indossare nelle ultime ore i panni del mediat ...Incassato il "rifiuto" di Bianchi, il Pd torna a criticare il Movimento e la candidata sul terreno della trasparenza, in merito al suo ruolo alle Cinque Terre e in Rai ...