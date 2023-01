Elezione speaker della Camera USA | nuova fumata nera

(Di giovedì 5 gennaio 2023)per l’delloUSA. È attesa per oggi alle 12 ora locale (18 ore italiana) la settima votazione. Sembra però che Kevin McCarthy non abbia ancora i voti necessari per essere eletto.USA: si va alla settima votazione Nonostante l’appello dell’ex presidente Donald Trump, i

NEW YORK " In questa secolare paralisi repubblicana alla Camera c'è la storia di un partito allo sbando, spaccato, privo di un'anima; c'e' quella di un leader, Donald Trump , che ha creato mostri ...La Camera aggiorna la seduta fino a giovedì alle 12 ora locale, alle 18 ora italiana. I lavori dietro le quinte proseguono e progressi sono stati fatti per l'dellodella Camera. Kevin McCarthy però non ha ancora i voti necessari per l'e, secondo indiscrezioni, vorrebbe continuare a trattare con i 'dissidenti' del suo partito per ... Usa, elezione speaker Camera: McCarthy tre volte flop, voto rimandato PIERO CHIMENTI - Un'altra fumata nera alla Camera Usa, dove dopo le elezioni la poltrona di speaker rimane ancora vacante con il repubblicano McCarthy che non riesce a raggiungere la maggioranza dei v ...Nuova fumata nera per l’elezione dello speaker della Camera USA. È attesa per oggi alle 12 ora locale (18 ore italiana) la settima votazione.