Elena D’Amario cambia acconciatura dall’hair stylist di Ilary Blasi e Michelle | pazzesca

(Di giovedì 5 gennaio 2023)è una delle ballerine professioniste di Amici. Se però all’interno dello show di Maria De Filippi la vediamo sempre in abiti di scena e acconciature scelte dalla produzione, questa volta la ballerina ha deciso di dare una rinnovata al suo look. Per l’occasione lasi è affidata alla stessa parrucchiera di… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Newsby

Orietta Berti come se stessa Tra tutti, il nome diSofia Ricci apre un capitolo a parte che tratteremo più sotto e che riguarda il suo sostanziale addio a Suor Angela e alla ...E' un esempio la frequentazione con una delle ballerine più amate di Amici di Maria De Filippi,. Molti ancora neanche sanno che i due hanno avuto una relazione, proprio per la ... Gonna con paillettes e camicia trasparente: il look di Elena D’Amario da copiare per serate glam