El Chapo | arrestato in Messico il figlio Ovidio Guzman

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) –, alias ‘El Raton’,di Joaquin ‘El, famigerato capo del cartello messicano dei narcotrafficanti di Sinaloa, è statoin un’operazione delle forze federali messicane. Lo ha riferito il quotidiano El Universal, precisando cheè stato fermato a Culiacan, nello Stato di Sinaloa, ed è già stato trasferito in un carcere di massima sicurezza. Dopo la notizia del suo arresto, ci sono stati saccheggi e blocchi al punto che il governatore di Sinaloa ha dichiarato su Twitter: “Visti gli eventi che si stanno verificando a Culiacan, chiedo ai cittadini di mantenere la calma e di ripararsi nelle loro case”. ‘El Raton’, membro del cartello di Sinaloa, era già stato...

La cattura è avvenuta a Culican, nello Stato di Sinaloa. Le autorità alla popolazione: 'Non uscite di ......criminale del figlio del. O almeno subisce uno stop. Ovidio Guzman , detto 'El Raton' , figlio del famigerato capo del cartello messicano dei narcotrafficanti di Sinaloa, è statoin ... Arrestato in Messico Ovidio Guzman, il figlio di 'El Chapo' Lo riportano i media messicani citando fonti di governo. Il narcotrafficante Ovidio Guzman è stato fermato nella località di Jesus Maria, nella città di Culiacan. Le forze di sicurezza messicane hanno ...Suo padre è stato un superboss del traffico di droga, un pezzo da 90 in un Messico che negli ultimi decenni è stato massacrato dalle violenze dei narcos. Oggi Ovidio ...