Ehi Sozza | Handanovic beccato nel tunnel | cosa dice all' arbitro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “, mi raccomando, fischia pochissimo oggi… eh”. La frase polemica che Samirha rivolto all'che mercoledì sera ha diretto il posticipo tra Inter e Napoli, vinto 1-0 dai nerazzurri con il gol di Edin Dzeko nella ripresa. Prima di entrare in campo, dopo che il fischietto è stato salutato dal capitano del Napoli, Giovanni di Lorenzo, le telecamere della Lega Serie A hanno trasmesso in diretta tra il portiere sloveno e, promosso come direttore di gara internazionale da pochi giorni., Inter Napoli era una prova del ‘9' Inter-Napoli perera dunque una sorta di ‘prova del 9', sia per l'importanza della posta in palio sia per la grande attenzione che c'era sul match. L'ha superata senza infamia e senza lode, beneficiando di un andamento di ...