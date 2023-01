Effetto Ronaldo | CR7 in Arabia | quotata la sua prestazione per il match d'esordio

Calcio e Finanza

La stessa società di Riad aveva peraltro anche già venduto i 28.000 biglietti disponibili per la partita interna, a testimonianza di come l'Cristianosi senta già forte e chiaro da ...Come un'onda inarrestabile l'Cristianocolpisce l'Arabia Saudita. Grande entusiasmo nella penisola araba dopo l'annuncio ufficiale del portoghese all'Al - Nassr, con i social network del club di Riad che sono ... Instagram, effetto CR7: l'Al Nassr fa il pieno di follower, superata l'Inter (ANSA) - ROMA, 05 GEN - "Cristiano Ronaldo non dovrebbe permettere che la sua fama e il suo status di celebrità vengano usati come strumento di 'sportswashing' dai Sauditi.C'era tanta attesa sull'Al-Nassr per l'arrivo di Cristiano Ronaldo. La gara, inizialmente in programma oggi, contro l'Al Ta'i è stata rinviata ...