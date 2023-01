Ecco perché Blinken ha aperto un ufficio per le tecnologie emergenti

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Martedì scorso il dipartimento di Stato americano ha annunciato l’apertura e l’inizio delle operazioni di un nuovocompetente per lecritiche ed. Meno di un mese fa il dipartimento di Stato ha inaugurato la China House per gestire “responsabilmente” la competizione con la Repubblica popolare cinese e di portare avanti la propria visione di un sistema internazionalee inclusivo. Il nuovoè a riporto del vicesegretario Wendy Sherman e sotto la supervisione di Nathaniel Fick, ambassador-at-large per politiche digitali e cyberspazio. Alla guida per ora c’è, come vice inviato, Seth Center, già al dipartimento di Stato e al Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca durante l’amministrazione Obama, consigliere della National Security Commission on ...