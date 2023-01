Ecco chi sono i veri vandali | chi insulta la Meloni e tutto il governo | scoppia il caso

(Di giovedì 5 gennaio 2023) All'elenco dei difensori d'ufficio deiche hanno oltraggiato il Senato ci mancava lo scrittore buonista. "Definirle forme di protesta e per me riduttivo.ordini del giorno che riguardano la vita del mondo che ci ospita e l'epoca presente. Le manifestazioni in piazzaforme consumate di testimonianza politica. Servono gesti espliciti, comunicativi e innocui. Ne stiamo discutendo perché riescono a richiamare l'attenzione della cronaca". Cosi lo scrittore Erri de Luca commenta dunque le azioni degli ambientalisti, dai quadri di Leonardo e Van Gogh, protetti dal vetro, imbrattati fino alla vernice lavabile lanciata su Palazzo Madama. "Oggi su queste forme di lotta politica di Ultima Generazione mi limito a constatare cheragionevoli e misurate sulla sensibilità attuale cosi attenta alle superfici. ...

Sky Tg24

Questi luoghi servono avive lontano da qui, e alle istituzioni politiche, a ricordare loro che ...perché la seduzione ideologica e diabolica dei fascismi e del nazismo deve essere evocata, ...sono i primi 10 GIOVANNI FERRERO " Nulla di nuovo sul podio della classifica, dove incontriamo Giovanni Ferrero (in 30esima posizione nella lista generale). L'amministratore di Ferrero ... Funerali papa Ratzinger, dai capi di Stato ai reali: ecco chi parteciperà alle esequie Elisabetta Greogoraci ha finalmente ritrovato la propria serenità sentimentale. Ecco chi è il nuovo fidanzato Giulio Fratini e cosa fa.2023 cominciato con una brutta delusione per la Lazio, che a Lecce prima passa in vantaggio e poi si fa ribaltare in un secondo tempo da cancellare. Provedel cerca di mettere una pezza con i ...