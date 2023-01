Ecco chi si mangia davvero i soldi degli anziani

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Da quando esiste - estate del 2000 - Libero non ha mai rinunciato a combattere contro una manipolazione del vocabolario utile a scassinare la cassa-pensioni e a involare il denaro che onesti lavoratori vi avevano depositato per godere infine di una serena quiescenza. Previdenza non c'entra nulla con assistenza. Mescolarle uccide entrambe. 1. Previdenza significa, scusate l'etimologia assai grezza, "vedere prima". L'aggettivo "sociale" significa che il singolo accetta che lo Stato regoli la faccenda. Funziona - dovrebbe funzionare! - in questo modo. Un/a lavoratore/lavoratrice, non volendo dipendere dai figlio dalla beneficenza per campare nell'età canuta, versa nell'apposita cassa comune una parte cospicua dello stipendio rimpolpata da una quota a carico del datore di lavoro. Allo scoccare dell'età stabilita per legge, avendo consegnato per un congruo numero di anni all'INPS (Istituto ...