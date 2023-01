Ecco che cosa bolle in pentola per il nuovo anno Non c’è da stare sereni

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sul finire dello scorsoil mondo ha perso due icone, una sacra e un’altra profana. La prima è il Papa Emerito Benedetto XVI, l’altra il calciatore Pelè. La citazione dei due personaggi con il nome d’arte è voluta perché l’umanità li ha conosciuti entrambi come artisti, ognuno nel suo campo. Queste notizie stancora oggi tenendo occupati gran parte dei mezzi dell’informazione. Naturalmente altrettanto sta accadendo per la consistente mole dei destinatari delle stesse. Con tutto l’ottimismo che gli italiani si sono sforzati di mostrare a fine, dai veglioni in piazza in versione king size alle partecipazioni sopra le righe ai brindisi di mezzanotte di buona parte di chi è al governo, l’illusione che qualpotesse come per incanto ristabilirsi è svanita contemporaneamente al suo prendere forma. Nemmeno un ...