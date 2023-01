“E’ successo il putiferio!” | Patrizia Rossetti infuriata con Mastrota dopo il GF Vip | la soffiata

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip,, una delle protagoniste indiscusse di questa settima edizione del reality, ha deciso di abbandonare la Casa. Una scelta non semplice ma ormai necessaria, dal momento che il suo stato di salute non le permetteva più di trascorrere serenamente la sua permanenza al GF Vip., sfuriata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

A quanto pare però Mastrota le avrebbe 'soffiato il posto ed èil' . Secondo la soffiata in questione, Patrizia avrebbe chiamato il collega facendogli 'una sfuriata' dal momento ......in tribunale La finalissima del talent di Rai 1 'Ballando con le stelle' ha suscitato un. ... La conduttrice, da anni al timone di uno show coinvolgente e di, rivendicando la completa ... "Il putiferio!": Patrizia Rossetti infuriata con Mastrota dopo il GF Vip Al Gf Vip si è scatenata una lite furiosa tra Antonella e Micol che ha coinvolto anche altri vipponi della Casa tra urla e insulti: cos'è successoSocial in tilt per gli interventi scoppiettanti di Andrea Agnelli e Luciano Moggi all'assemblea degli azionisti della Juventus. Tifosi bianconeri contro tutti.