È sempre mezzogiorno oggi non va in onda | perché | il motivo

Leggi su tpi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Rai 1, 5 gennaio 2023non va in, giovedì 5 gennaio 2023? Ve lo diciamo subito:su Rai 1 ci sarà un lungo speciale del Tg1 dalle 8.25 per seguire in diretta e in mondovisione da Piazza San Pietro i funerali del Papa emerito Joseph Ratzinger. Un evento storico, visto che mai in 2000 anni un Papa aveva celebrato il funerale di un altro Papa. Sarà infatti Papa Francesco a presiedere il rito funebre di Benedetto XVI. Saltano anche altri programmi del mattino di Rai 1 come UnoMattina e Storie Italiane. Per questo la puntata di, 5 gennaio, di Ènon va in. Il funerale di Papa Ratzinger dovrebbe finire intorno alle 12. A seguire Rai 1 non manderà in ...