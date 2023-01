É morto Thai Ly Hao Nam | il bimbo di 10 anni da 4 giorni in un pozzo

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 5 gennaio 2023)Ly Hao Nam, ildi 10che era finito in unin Vietnam alla vigilia di Capodanno del 2023, è. Secondo quanto emerso, il piccolo si trovava nei pressi di un cantiere per la costruzione di un ponte nella provincia del delta del Mekong per cercare rottami metallici insieme a un gruppo di amici, ma è inavvertitamente caduto in una conduttura di calcestruzzo larga appena 25 centimetri e profonda 35 metri.ha chiesto subito aiuto, permettendo così che i soccorritori potessero arrivare nell’arco di pochi minuti sul posto. Le speranze hanno però iniziato a essere ridotte quasi al lumicino lunedì 2 gennaio 2023, nel momento in cui non sembravano esserci segnali di vita da parte del. Nonostante tutto, la squadra non si è arresa e ha iniziato ...