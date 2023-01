È morto Alessio | bullizzato per la sua forma fisica dopo la partita del Napoli

Corriere del Mezzogiorno

Gli indagati, rappresentati dagli avvocati Gennaro De Falco, Giuseppe Sarti, Augusto Palese, Florindo Morris, Davide Pessi, Marisa Zariani,Bacchin e Annamaria Camolese, hanno nominato ...Triste notizia per la città di Napoli èil giovaneBuonocore aveva 16 anni. Nel 2018 entrò in campo con i calciatori di Napoli e Sassuolo, ma venne preso di mira per il suo aspetto fisico. La morte diBuonocore a soli ... Morto a 16 anni Alessio, preso di mira per la sua forma fisica dopo un Napoli-Sassuolo SAN DONÀ DI PIAVE - Otto medici dell'ospedale di San Donà di Piave, tra cui due primari, sotto inchiesta per la morte di Giorgio Conte, il quindicenne giocatore di ...Il funerale oggi (5 gennaio) alle 15 a Sant'Angelo in Vado Nel primo pomeriggio di oggi (5 gennaio) a Sant'Angelo in Vado l'ultimo saluto al 32enne Luca Duranti, morto martedì scorso nello schianto in ...