È morta la nonna di Levante | l’addio a Rosalia sui social | “Lascia un grande vuoto”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il 4 gennaio 2023 èladi. La cantautrice lo ha annunciato suie ha condiviso con i suoi follower un pensiero d’amore e dolore per– questo il nome della congiunta – aggiungendo alcune foto e filmati. Persi tratta di undolore, e tra i commenti non manca il cordoglio delle colleghe Elisa e Emma Marrone, ma anche Giorgia, Alessandra Amoroso e del cantautore Nek.dedica allaaneddoti e parole in siciliano, come il titolo “Bommiaggiu” e il racconto di quella volta in cui aveva detto ache sarebbe andata al Festival di Sanremo. Le parole della cantautrice: “Mia sorella, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro ...

Sky Tg24

Oggi èlaRosalia. Oggi muore tre volte mio padre', scrive. E poi ancora continua a ricordarla con parole molto sentite: 'Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all'...Oggi èlaRosalia. Oggi muore tre volte mio padre . Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all'amore, alla forza, all'orgoglio con il quale ha sorretto la mia ... Levante, è morta la nonna Rosalia: il messaggio della cantante su Instagram Lutto per Levante che scrive un dolcissimo messaggio sui social per annunciare la perdita dell'amata nonna Rosalia.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...