“È imbrattamento | non danneggiamento” | ecco perché secondo Ultima generazione l’arresto dei tre attivisti del blitz al Senato era illegale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Se il codice penale fosse stato applicato correttamente, i treclimatici che hanno lanciato della vernice arancione a scopo dimostrativo sulla facciata delnon avrebbero potuto essere arrestati. È la tesi del collettivogeneraizone ricostruita dal quotidiano Domani, ricordando chedi Davide Nensi, Alessandro Sulis e Laura Paracini è dovuto al decreto Sicurezza bis varato da Matteo Salvini durante il suo mandato al Viminale, che ha innalzato le pene edittali per ilaggravato, prevedendo un massimo di cinque anni di reclusione che consentefacoltativo in flagranza. Il problema, però, è che quel reato non avrebbe dovuto essere contestato nel caso di specie.la vernice era del tutto lavabile con acqua, come ...