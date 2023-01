Dzeko vola come un aereo Ryanair | il tweet sui social FOTO

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Edinprotagonista anche fuori dal campo. Dopo la rete messa a segno ieri contro il Napoli, il bosniaco ha attirato su di se le attenzioni anche dellache, postando unsul profilo ufficiale Italia dichiara: “Buonasera signore e signori, è il comandanteche vi parla”, postando duemesse a paragone, il gran colpo di testa del numero 9 e il decollo di undi linea. Non poteva mancare la risposta del club nerazzurro che continua: “L’arrivo in rete è previsto tra pochi secondi. Mettetevi comodi e godetevi il viaggio, al servizio ci pensa Dimarco”. Buonasera signore e signori, è il comandanteche vi parla pic.twitter.com/J20jIbMx6J —Italia (@IT) January 5, 2023 : "Benvenuti a ...