Dzeko | un botto che riapre il campionato - Sport - quotidiano net

Edin, 36 anni, festeggiato da Romelu Lukaku (29). L'attaccante bosniaco è al settimo gol in campionato e per Inzaghi è un elemento imprescindibileAGI - L'Inter batte il Napoli nel big match della 16esima giornata di Serie A ed i nizia con ilil proprio 2023 . A San Siro finisce 1 - 0 grazie alla fiammata di Edin, che regala un successo pesantissimo alla squadra di Inzaghi mentre costringe gli uomini di Spalletti, reduci da ... Dzeko, un botto che riapre il campionato Va all’Inter il big match di inizio anno, primo ko per il Napoli ora a +5 sul Milan. Terza vittoria di fila e prova di forza per Inzaghi ...Si chiude con il botto la sedicesima giornata della Serie A di calcio, quella che vedeva il ritorno in campo dopo la lunga pausa per i Mondiali. Nel big match, infatti, crolla per la prima volta il Na ...