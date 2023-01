Dzeko | sesto gol al Napoli e batte tutti i ' ' vecchietti' ' della storia interista

Civonline

Il Betis èin Liga a quota 24, con un percorso di sette partite vinte, tre pareggiate e ... (dal 34 st Carboni V.),E. (dal 45 st Curatolo D.), Gagliardini R. (dal 17 st Asllani K.), Gosens ...Edin(Bosnia) 104 gol. 79. Gino Cappello (Italia) 104 gol. 81. Fabrizio Miccoli (Italia) ... ANSA/ETTORE FERRARI Alposto della classifica troviamo il bomber di periferia per eccellenza:... Dzeko riapre la lotta scudetto – Civonline.it INTER-NAPOLI 1-0 (56' Dzeko) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-NAPOLI 62' - Difesa un po' distratta, Di Lorenzo mette in mezzo un pallone impossibile per Osimhen. 62' ...INTER-NAPOLI 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-NAPOLI 52' - Kvaratskhelia nasconde la palla a quattro difensori poi con un lob mette per Osimhen che davanti ad Onana esita ...