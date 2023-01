Dzeko oscura Lukaku | tutta la verità sul rinnovo e il motivo del suo primo no all'Inter

(Di giovedì 5 gennaio 2023) E con questo segnato al Napoli fanno 10 gol in stagione, 7 in campionato e 3 in Champions. Niente male per un quasi 37enne come Edin(foto...

Agenzia ANSA

... ma direttamente scomparso in qualche tramadi bilancio, in qualche intercapedine di ...e Martinez proprio come voleva la Juve, quando il legnoso bosniaco era ormai in riserva da dieci ...Perun cioccolatino)Calhanoglu 6 - Difficile ripetere la prova col Barcellona. Dentro al gioco a sprazzi. Dimarco 6 - Sempre pericoloso con la sua arma migliore, il cross in mezzo all'area. Ma ... Fedez, esce la versione remix di 'Sapore' by Dzeko