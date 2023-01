Dzeko - Il Napoli palleggia bene | ma le occasioni migliori le ha avute l' Inter

Corriere dello Sport

punisce ( 1 - 0) la squadra di Spalletti, in difficoltà fisica: è la prima ( meritata) sconfitta del campionato, il vantaggio sul Milan ora è sceso a 5 ...L'Inter stende per la prima volta in campionato ilnel big match di San Siro.decisivo, mentre Romelu Lukaku fa discutereL'Inter torna a galla per la corsa scudetto grazie al meritato successo per 1 - 0 el big match di San Siro contro la ... Inter-Napoli 1-0 diretta: decide Dzeko, primo ko per Spalletti Il Napoli ha perso ieri la prima partita in campionato ... Nella ripresa arriva il vantaggio con il cross di Dimarco e la testa di Dzeko. Nel finale l’unica occasione per gli azzurri con Raspadori, ...Calcio Serie A. Inter - Napoli 1-0, Dzeko fa cantare San Siro il commento del tecnico Simone Inzaghi. La soddisfazione del tecnico nerazzurro dopo la vittoria per 1-0 dell'Inter sul Napoli Il 2023 del ...