Dynamite 04 01 2023 Un nuovo inizio

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, siamo super carichi per il primo episodio didel. In vista dell’annola AEW ha attuato un rebranding estetico dei propri show televisivi, notiamo subito dei rinnovamenti nella sigla, nelle grafiche ma soprattutto per quanto riguarda lo stage. Il pubblico presente alla Climate Pledge Arena di Seattle, Washington, è pronto ad assistere ai due match titolati in programma, tra questi spicca quello con in palio il titolo TNT tra Samoa Joe e l’eroe di casa Darby Allin. Un altro match di profilo nella card odierna è quello tra Chris Jericho e Ricky Starks, il match in questione sarà l’opener della serata. Chris Jericho vs. Ricky Starks (3,8 / 5) Chris Jericho e Ricky Starks ci offrono un’ottima contesa, valorizzata ancor di più dallo splendido pubblico in Arena. The ...