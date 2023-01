(Di giovedì 5 gennaio 2023)Demirspor, squadra turca allenata da Vincenzo Montella, ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli per Diego. Come scrive Gianluca Di Marzio. Il centrocampista del Napoli è una delle opzioni papabili per il centrocampo della squadra turca., prima di, ha incassato il ‘no’ diche ha preferito declinare l’opzione in Turchia. Si apprende da Di Marzio che il club turco ha proposto un prestito con diritto di riscatto per prelevare dal Napoli, si attende ora una risposta del giocatore tedesco e – soprattutto – del club allenato da Spalletti. L’offerta è ufficiale quindi con il Napoli che adesso deve rispondere all’assalto della squadra turca. Nei prossimi giorni si saprà di più maè sempre più vicino all’addio. Nelle ultime ...

IlNapolista

Commenta per primo L'Adana Demirspor di Vincenzo Montella è a caccia di un centrocampista e ha puntato i riflettori sulla Serie A.il tentativo per- il giocatore non è convinto - ha presentato al Napoli un'offerta di prestito con diritto di riscatto per Diego Demme .In panchina: Mirante, Adli,, Lazetic, Thiaw, Pobega, Nava, Bozzolan. In panchina: Pioli 6.l'assist c'è anche la rete per Tonali, il quale calcia due volte dal limite nel giro di pochi ... Dopo il no di Bakayoko, l'Adana vuole ripiegare su Demme Le ultime notizie di calciomercato oggi 5 dicembre: le trattative di Milan, Roma, Inter, Juve e delle squadre di Serie A ...Gianluca Di Marzio, giornalista della redazione sportiva di SKY, ha fatto il punto sul mercato del club di Aurelio De Laurentiis.