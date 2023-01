La Gazzetta dello Sport

Fu show di, tanto per cambiare: Luka chiuse con 43 punti, 8 rimbalzi e 9 assist; l'ex Duke con 37 - 13 - 5. Una partita ricca di punti, quella di un mese e mezzo fa. L'impressione è ..."Metto in fila LeBron James , Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Lukae Jason", ha detto il calciatore al canale social Nba francese. Mbappe ha pubblicato un post sui social network, ... Doncic-Tatum in Dallas-Boston, Nba: le quote della sfida As a team they’ve gone 5-5 in their last ten games. Tatum’s (30.8) points per game this season are the fifth-most of any active player. Luka Doncic and the Mavericks come into their game tonight on a ...With the Celtics in Dallas on Thursday night, our John Tomase can't help but see the parallels between Mavs star Luka Doncic and Hall of Famer Larry Bird -- and come to the conclusion that Larry ...