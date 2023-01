Domeniche bestiali – Pugno al primo avversario | schiaffo al secondo | calcio al terzo | squalificato fino a febbraio… ma del 2022

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ci abbiamo provato. Confessiamo che avevamo portato avanti una trattativa con Cristiano Ronaldo per averlo come testimonial di: avrebbe giocato ogni settimana con una formazione diversa di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria in cambio di un trafiletto fisso su questa rubrica. Poi abbiamo rifiutato perché avrebbe tradito lo spirito di Dom Best. Meglio il Dibu Martinez insomma. E nel nome del Dibu, e non della fidanzata di Julian Alvarez cominciamo questo nuovo anno nel modo migliore: tra mazzate, squalifiche warmhole temporali, tifosi fastidiosi e arbitri irritabili. DIBU DRIVER L’abbiamo detto: il Dibu incarna perfettamente lo spirito di questa rubrica. Gli concediamo il tempo di godersi il mondiale poi sappiamo che accetterà l’invito a giocare nelle categorie dilettantistiche italiane. Uno stile che rispecchia ...