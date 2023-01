Docce troppo calde possono danneggiare gli spermatozoi? La risposta della scienza

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Una doccia molto calda o una saunagli? Pare proprio di sì. Secondo dei recenti studi, vari fattori, come stare molto al caldo, aumenterebbero la temperatura dello scroto, inducendo effetti negativi sulla qualità dello sperma. In un’intervista a HT Lifestyle, il dottor M Niharika, ginecologo presso gli ospedali Kamineni di LB Nagar di Hyderabad, ha spiegato: Quando la temperatura ambiente è alta, l’ossido nitrico cristallino, l’ossido nitrico sintasi, gli inibitori del movimento dei macrofagi, e anche i livelli di sperma sono alti. La condensazione cromosomica, l’attivitàcaspasi-3 e l’integrità del DNA aumentano. “La spermatogenesi è un processo complesso e avviene in più fasi che coinvolgono la proliferazione e la differenziazione degli spermatogoni in ...

