Divorzio | l' ex ha diritto all' eredità?

Trieste News

In base alla legge sulla protezione della famiglia, le donne hanno ottenuto ildi presentare una petizione per ottenere ile per ottenere la custodia dei figli. Nel '78, alla vigilia ...28 del 2010), i procedimenti in materia di separazione e(art. 19 legge n. 74 del 1987), o ... per gli atti di concessione deldi superficie sulle stesse aree, per gli atti di cessione ... Diritto 4.0, assegno di divorzio e amante storico - TRIESTE.news Grazie all’accorciarsi delle distanze, i matrimoni tra persone di nazionalità diverse sono sempre più comuni. Ma come funziona il divorzio in caso di coniuge straniero In questo caso, quando una rela ...Nell'ordinanza n. 37577/2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito al diritto della ex moglie di di percepire l'assegno divorzile, nella sua componente assistenziale, ...