Dita incrociate per il crossover che tutti sognano

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Hanno combattuto contro i pirati e ricevuto la visita dei fantasmi del Natale… Ora Internet chiede a gran voce che i Muppet facciano squadra con il Daniel Craig di Knives out e Glass Onion in un giallo vecchio stile. Rian Johnson, il creatore della serie di film investigativi, perennemente online, ha subito notato il trend che sperava in unma... non la sua reazione non coincide con una bella notizia. «Mi è sembrata una boutade brillante e alla fine ci ho pensato seriamente», ha dichiarato Johnson a Tudum, il blog di Netflix. «Come prendo sul serio il genere del giallo, prendo sul serio anche i film dei Muppet». Sebbene il regista abbia pensato seriamente all'idea, non è così sicuro - almeno per ora - che i due franchise si fondano efficacemente. «Penso che seguano regole molto diverse», ha detto a Tudum. «Potresti avere un nuovo mistero di Benoit Blanc in ...