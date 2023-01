Disservizio DAZN | arriva l’annuncio del ministro Urso | il provvedimento

Il Sole 24 ORE

'A tutela dei consumatori ho convocato per il 10 gennaio al ministero i vertici della società' ha annunciato. 'Il perpetuarsi del- evidenzia il ministro - impone di fare chiarezza ......, alla presenza anche del ministro dello Sport, Andrea Abodi e dei vertici della Serie A'. Lo annuncia il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. 'Il perpetuarsi del... Dazn, Urso convoca l’azienda il 10 gennaio per i disservizi Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato i vertici di Dazn, il ministro dello Sport Andrea Abodi ed i vertici della Lega Serie A ...Attraverso i propri social, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha fatto sapere di aver convocato i vertici di DAZN per discutere dei disservizi registrati nella giornata di ieri ...