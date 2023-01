Disservizi prima di Inter - Napoli | Dazn dal ministro per spiegazioni

Il Sole 24 ORE

Torna la Serie A, tornano le partite del massimo campionato di calcio italiano ma è stato un pomeriggio - sera complicato per Dazn.di Cremonese - Juventus e Inter - Napoli e così sono arrivate le proteste degli abbonati. " A tutela dei consumatori ho convocato per il 10 gennaio al ministero i vertici della ...fra tutte il Codacons, che oggi annuncia all'Adnkronos un esposto all'Agcom ... Dazn, Urso convoca l’azienda il 10 gennaio per i disservizi Dopo la bufera di ieri sera, quando tantissimi utenti sui social hanno registrato pesanti disservizi prima durante la visione di Cremonese-Juventus, poi durante il big match Inter-Napoli, il governo..Ieri durante Inter-Napoli per l'ennesima volta si sono registrati pesanti disservizi. Dazn ogni volta si scusa, poi non cambia niente, tranne le tariffe degli abbonamenti che sono in aumento. Il minis ...