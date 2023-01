Disservizi Inter-Napoli | il Ministro del Made in Italy Urso convoca i vertici di Dazn

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“A tutela dei consumatori hoto per il 10 gennaio al ministero idella società“. Ildelle Imprese e delin, Adolfo, lo annuncia spiegando che saranno presenti anche ildello Sport Andrea Abodi ed idella Serie A. “Il perpetuarsi delo – evidenzia– impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ItaSportPress

La situazione è di nuovo molto tesa: il broadcaster, infatti, ha deciso di aumentare le tariffe di 10 euro al mese , ma ieri 4 gennaio ha registrato un nuovo down durante il big match- Napoli. ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "prima di- ... Disservizi prima di Inter-Napoli, Dazn dal ministro per spiegazioni Dazn in tilt, Codacons presenta esposto: intervento anche del governo, Il ministro delle Imprese Adolfo Urso convoca l'azienda.Dopo la bufera di ieri sera, quando tantissimi utenti sui social hanno registrato pesanti disservizi prima durante la visione di Cremonese-Juventus, poi durante il big match Inter-Napoli, il governo..